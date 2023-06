Sardinia Archeo Festival tra Cagliari e Carloforte 

Quarta edizione per il festival divulgativo di archeologia dedicato a storie e visioni del Mediterraneo. Tra gli ospiti di Sardinia Archeo Festival gli archeologi Alfonso Stiglitz, Alessandro Usai, Fabio Pinna e Marco Minoja, l'archivista Francesca Desogus, l'antropologo Francesco Bachis, l'architetto Lidia Decandia, lo storico Giampaolo Salice. Appuntamento a Cagliari, negli spazi del Ghetto, venerdì 9 e sabato 10 giugno, e all'ExMe di Carloforte sabato 17 giugno.

Concerti classici

Diciannove appuntamenti, tre in più dello scorso anno, distribuiti tra Sassari, Cagliari, Nuoro e Alghero: dal 5 giugno al 29 luglio torna “Notturni contemporanei”, il ciclo di concerti curato dal Conservatorio Pierluigi da Palestrina con il Luigi Canepa di Sassari a cui quest’anno partecipa anche la Civica Antonietta Chironi di Nuoro. Il debutto stasera alle 21 nella sala Sassu di Sassari con una prima parte curata dalla classe di Composizione Musicale Elettroacustica del docente Walter Cianciusi che proporrà esperimenti acusmatici e di videoarte. La seconda parte invece vedrà come protagonista il pianoforte con Alberto Stevanato del Conservatorio di Cagliari. Ingresso gratuito.

Incontro in libreria

Stasera alle 19 “La vita chiama la vita”, incontro organizzato con Mondadori Bookstore I Mulini alla Galleria del Commerciale (via Piero della Francesca 13, Su Planu, Cagliari). La poesia di Davide Rondoni e di Michela Silla, con l'accompagnamento musicale di Cesare Bogazzi, saranno un'occasione per mettere a fuoco l'urgenza di cercare gioia e bellezza in un mondo nel quale la tendenza a lasciarsi vivere è sempre più forte.