Sardinia Archeo Festival a S’Arcu ’e is Forros 

Il mare arriva ai piedi del Gennargentu con Mediterraneo Immaginato, Isole, archeologia e cinema tra le sponde, ultimo appuntamento del Sardinia Archeo Festival. L’evento culturale farà tappa al santuario nuragico di S’Arcu ’e is Forros di Villagrande domania partire dalle 17 con la visita guidata al sito.

Alle 18.30 è prevista la presentazione di “Sulle strade dell’Ogliastra. Il complesso tardoantico e altomedievale di Fusti ‘e Carca a Tertenia” , (Taphros Editrice). Dialogheranno con l’autrice Paola Mancini l'archeologo Giuseppe Pisanu e l'editore Dario Maiore. Interverranno nel corso della serata per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro, la soprintendente archeologa Isabella Fera e il funzionario archeologo Enrico Dirminti. Si proseguirà al tramonto con l’apertitivo sotto il Gennargentu con prodotti locali. Ultimi appuntamenti della giornata con il cinema. Dalle 20.30 verranno proiettati i documentari archeologici: I leoni di Lissa di Nicolò Buongiorno, e In the beginning di Shaun Clark. La serata dedicata all’archeologia della Sardegna e del Mediterraneo è frutto della collaborazione tra Archeonova e l’associazione Culturale Itzokor di Cagliari che organizza e anima il Sardinia Archeo Festival giunto alla quinta edizione con il titolo di Mediterraneo Immaginato. (fr. la.)

