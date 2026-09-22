«Sardi, stupitemi Tanto il mio fidanzato è nato a Oristano...» 

Torinese, con radici calabresi e siciliane da parte materna – e con un profondo rapporto con la Sardegna -, Serena Bongiovanni a 34 anni è una delle più brillanti stand-up comedian che oggi girano lo stivale e, laddove arriva, travolge tutti con il suo spettacolo, irriverente e sfacciato, ma che alla fine piace e diverte tutti: donne e uomini, giovani e anziani. Dopo il grande successo del suo primo spettacolo, “Madama Culass”, che ha portato in tournée con oltre 50 repliche sold out, oggi è in tour con “Foramalocchiu”, spettacolo che prende il nome da un'espressione calabrese legata alla nonna di Serena e trasforma sfortuna, inadeguatezza, relazioni e disgrazie quotidiane in materia comica. In Sardegna arriverà da venerdì a domenica, alle 21, con due date agli Intrepidi Monelli di Cagliari e una al Centro Studio Danza di Oristano, città particolarmente importante per lei perché è quella del compagno Enrico.

Serena, perché ha scelto di portare “Foramalocchiu” con tre date in Sardegna, due a Cagliari e una a Oristano?

«Sono molto legata alla Sardegna perché il mio compagno è sardo, così come il mio ex marito. Abbiamo fissato una prima data a Cagliari ed è andata sold out subito. Oristano invece è stata proprio una scelta di cuore».

Da dove nasce il titolo “Foramalocchiu” e cosa racconta lo spettacolo?

«Mia nonna è calabrese e, anche se vive a Torino da quando aveva 16 anni, è rimasta quella che è la radice della tradizione calabrese, che comprende anche il togliere il malocchio. Sono cose in cui io non credo particolarmente, ma il grande attaccamento per mia nonna mi ha portata a più che crederci, sperarci. Molto spesso, in situazioni sfavorevoli, mia nonna mi diceva sempre “Fora malocchiu”, quindi “vieni qua che ti tolgo il malocchio”. In Foramalocchiu ci sono molti riferimenti alla famiglia, alla storia di mia nonna, riferimenti personali e a relazioni passate, tutti legati dal filo conduttore della tradizione».

Come nasce un suo spettacolo e quanto spazio lascia all’improvvisazione?

«Il mio spettacolo nasce da un testo di un’ora, con dei monologhi fissi. Io poi amo improvvisare, quindi sicuramente gli spettacoli sono sempre diversi, a seconda del pubblico. Mi piace interagire con le persone senza rompere le balle a nessuno. C’è gente che magari viene e ha voglia solo di guardare lo spettacolo e non è che devi andare a rompergli le scatole. Non siamo gli animatori nei villaggi turistici. Alla fine giochi con chi sta al gioco».

Che cosa si aspetti dal pubblico sardo?

«Mi aspetto che magari ci sia un po’ più di choc, di sorpresa, rispetto a quando faccio spettacoli a Roma, Torino o Milano, perché magari sono pubblici più abituati. Spero però che la gente possa comprendere che è veramente un gioco, che siamo esseri umani e che mi piace riportare la verità. E nella verità noi diciamo parolacce, pensiamo cose negative, abbiamo punti di vista alternativi perché appunto siamo umani. Quindi, se vogliono vedere uno spettacolo pulito e preciso, non è il mio. Se vogliono semplicemente uscire di lì con una grossa risata su tutte quelle che sono le tragedie e le disgrazie quotidiane, secondo me è il posto giusto».

E poi c’è la data a Oristano, quella a cui tiene particolarmente…

«Sicuramente a Oristano ci sarà tanta emozione perché esibirmi davanti alla famiglia del mio compagno sarà commovente e impattante, così come quando a Torino mi esibisco davanti alla mia famiglia. Sarà veramente impegnativo, perché nel mio spettacolo si parla tanto di sesso. Però, alla fine, non è un argomento nuovo a nessuno. Siamo nati tutti in un modo, ecco».

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