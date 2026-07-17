Ha lasciato la sua Carbonia all’età di 4 anni. Ma in Belgio ha ottenuto tutti i traguardi possibili sino a diventare parlamentare europea. Giovanna Corda è la protagonista, stasera alle 21, della quarta puntata de “Il Rotocalco - Sardi nel Mondo’’, il programma di Videolina, a cura di Andrea Sechi con la regia di Stefano Perra, dedicato ai sardi che vivono all’estero: storie di successo, ma soprattutto di grande passione, forza, coraggio. La protagonista di oggi, professione insegnante, è, dunque, Giovanna Corda è stata per 25 anni, a Boussu, in Consiglio Comunale, dove ha ricoperto per più mandati anche la carica di vicesindaco.

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