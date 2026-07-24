È dedicata alle storie di due donne di origine sarda che vivono in Argentina la nuova puntata de “Il Rotocalco – Sardi nel Mondo”, il programma di Videolina che racconta la vita dei nostri corregionali che risiedono all’estero, le loro storie, i loro viaggi, i loro sogni: desideri, aspirazioni, progetti di chi ha dovuto lasciare la terra natale ma continua a portare la Sardegna nel cuore.

Ospiti di Andrea Sechi, con la regia di Stefano Perra, sono questa sera due donne: Victoria Llandada, avvocata e vicepresidente della Federazione dei sardi in Argentina, e Loredana Manca, critica d’arte di Sardara che vive a Mar de Plata. L’appuntamento è stasera su Videolina, alle 21

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