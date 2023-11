Proseguono, oggi alle 15.15, gli appuntamenti su Videolina con “Il Rotocalco – Sardi nel mondo”, il programma che racconta le storie dei sardi che vivono all’estero. Ospiti della trasmissione, condotta da Andrea Sechi (foto) con la regia di Stefano Perra, l’avvocato di Microsoft, Andrea Piras, originario di Macomer e da vent’anni negli Stati Uniti, e il cuoco di Elmas, Salvatore Caredda, da 10 anni a Losanna. Andrea Piras, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha conseguito una nuova abilitazione negli Stati Uniti e racconta il suo inserimento negli Usa e come è arrivato in un posto di prestigio in un colosso Hi Tech. Salvatore Caredda, invece, dopo aver gestito un ristorante molto frequentato a Cagliari, ha deciso di trasferirsi in Svizzera, dove ha svolto la professione di cuoco.