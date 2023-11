«Sardi indebitati e a rischio usura» 

Ogni cittadino italiano, neonati compresi, risulterà a fine 2023 indebitato mediamente per circa 9.949 euro, mentre ogni famiglia residente porta sulle spalle un debito verso banche e società finanziarie che ammonta in media a 22.674 euro. I dati arrivano da Assoutenti, che mette in guardia dal rischio usura.

Allarme

«Gli italiani - spiega l'associazione - hanno reagito all'inflazione degli ultimi due anni e alla rapida crescita dei tassi di interesse sui mutui da un lato intaccando i risparmi, con la propensione al risparmio scesa secondo l'Istat del 3,6% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, sia ricorrendo a prestiti e piccoli finanziamenti anche per affrontare le spese quotidiane».

A fine 2023 - stima Assoutenti - il valore del credito al consumo raggiungerà il record di 160 miliardi di euro in Italia, con una crescita del 220% rispetto a 20 anni fa, considerato che a fine 2002 l'ammontare dei debiti per l'acquisto di beni e servizi era sotto i 50 miliardi di euro. «Lo stock dei mutui accesi dalle famiglie ammonta invece a 425 miliardi di euro: 162 miliardi di euro il valore dei soli mutui a tasso variabile. Prestiti, mutui e finanziamenti che pesano complessivamente per 585 miliardi di euro, pari ad un debito medio, considerata la popolazione italiana, di 22.674 euro a famiglia, quasi 10mila euro a cittadino residente».

Portafogli vuoti

Secondo l'associazione, solo nel biennio 2022/23, il rialzo dei prezzi al dettaglio (+8,1% l'inflazione media del 2022, +5,7% quella acquisita per il 2023) ha determinato complessivamente, e a parità di acquisti, un aggravio 4.185 euro a famiglia. A tutto ciò si aggiungono i tassi di interesse: un mutuo a tasso variabile da 150mila euro della durata di 25 anni a costa oggi 4.380 euro all'anno rispetto a quanto pagato nel 2021, con la rata mensile salita in media di 365 euro. Una tempesta perfetta che potrebbe quindi spingere molte famiglie a corto di liquidità a rivolgersi a canali “alternativi” per recuperare il denaro necessario a sopravvivere, prestando quindi il fianco a usurai senza scrupoli che non rappresentano quasi mai la soluzione dei problemi finanziari.

RIPRODUZIONE RISERVATA