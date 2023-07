«Sardi emarginati e isolati» 

Un anno fa l’approvazione della legge costituzionale sull’insularità. «Festeggiamo questo evento con la presentazione di una ricerca sociologica che evidenza quanto ancora ci sia da fare affinché la Sardegna veda riconosciuti i suoi diritti e il principio di uguaglianza, sancito dall’Articolo 3 della Costituzione, per una fetta di popolazione, quella delle isole, che non chiede situazioni di vantaggio ma medesime condizioni rispetto a chi vive sulla terraferma», dice Michele Cossa, presidente della Commissione regionale per l’insularità, che ieri ha partecipato, a Roma, alla presentazione della ricerca “Isola Oggi – Sardegna”, diretta dal professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, Francesco Nicola Maria Petricone. Presente anche il sottosegretario all’economia Federico Freni.

Le parole

«I sardi non si sentono isolani ma isolati, emarginati dal resto d’Italia, per l’assenza totale di trasporti interni ed esterni. La stessa carenza che centocinquanta anni fa reclamava a Montecitorio Giorgio Asproni, deputato sardo del Regno d’Italia», ha evidenziato Petricone. «La Sardegna ha grandi potenzialità ma la carenza di infrastrutture per la mobilità regionale e con il resto d’Italia – aggiunge Petricone, che è il consigliere di Giorgia Meloni per le politiche sociali – è considerata un fattore di depressione economica assoluta dal 94% dei sardi che hanno risposto al questionario».

Lo scenario

I trasporti sono il problema della Sardegna e rispetto alla fine del 1800 è cambiato ben poco. «Potremmo dire che i sardi non viaggiano per divertimento ma per sopravvivere: oltre la metà di chi risponde al nostro questionario – esattamente il 52,9 per cento - dichiara che durante l’anno fa fino a cinque viaggi fuori dall’isola, con un costo di almeno 5000 euro a persona». Ma non sono solo i trasporti ad essere reclamati. «È significativo che al secondo posto compaia la sanità, e poi il turismo, perché da ottobre a maggio i sardi denunciano che i prezzi di navi, traghetti e aerei crescono fino a dieci volte».

