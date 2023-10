Sardi e fenici nell’Isola secondo Michel Gras  

Per la lezione magistrale numero tre della nuova stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura arte e paesaggio, si ritorna “a casa“. Dopo le digressioni sui luoghi e il rapporto con chi li abita, e sul valore educativo degli spazi di conservazione e memoria, come i musei, i consueti appuntamenti del giovedì alla basilica di San Saturnino a Cagliari, ritornano a esplorare i sentieri dell’archeologia. La lectio di domani alle 18, infatti, è dedicata ai “Sardi e Fenici in Sardegna. Lo scontro e l’incontro”, e sarà tenuta da Michel Gras, archeologo e studioso francese, noto e apprezzato a livello internazionale per i suoi studi sul Mediterraneo antico e l’Italia preromana, in particolare l’Etruria e la Magna Grecia.

Novità

Come osserva Maria Antonietta Mongiu, ideatrice e curatrice della rassegna di studi insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico cagliaritano: «La Sardegna che, fino ai primi anni Settanta, sembrava un mondo esotico e primitivo, relegato nelle nebulose “preistoriche” e distante dai temi risolutivi dell’archeologia, oggi appare la terra che in assoluto molto più di altre e per tutte le fasi storiche, ha restituito importanti novità». In tal senso, un contributo fondamentale lo ha dato proprio lo scienziato di Montpellier -località dell’entroterra meridionale della Francia in cui Gras è nato nel 1945- il quale ha studiato a lungo gli insediamenti fenici nell’isola.

Cosa significa colonia

Prosegue l’archeologa sarda: «Egli ha contribuito a chiarire attraverso i materiali, ovvero i reperti, la relazione dialettica tra i nativi e i fenici», una relazione che non può essere definita come semplice colonizzazione di un popolo da parte di un altro. La parola colonizzazione, del resto, è poco amata dall’accademico del Lincei (socio straniero), già direttore di ricerca presso il Cnrs e già direttore dell'École francaise de Rome, che, nel corso dei suoi interventi a seminari e convegni, propende per un altro termine, ovvero quello con cui i greci parlavano di questo fenomeno e che restituisce un’idea molto diversa: la parola colonia, dal verbo greco colonizzare, indica separazione, emigrazione, trapianto, e fa riferimento al senso di distacco dalla terra di provenienza, più che all’idea aggressiva della colonizzazione come oggi la intendiamo. Secondo Gras, «il Mediterraneo, così come l’agora, la piazza pubblica, che si trova al centro della città greca, è il luogo centrale che condiziona la vita sociale e le relazioni tra le diverse società». Nella percezione sociale e culturale dei Greci, insomma, il mare era considerato uno spazio che divideva e univa allo stesso tempo: lo si poteva attraversare perciò era un luogo di transito, piuttosto che un muro divisorio. «Oggi» conclude la stessa Maria Antonietta Mongiu, «i ritrovamenti di materiale sardo in molti siti del Mediterraneo, e la rilettura di materiali conservati nei musei sardi portano a una percezione tutt’altro che etnocentrica della Sardegna antica e delle sue relazioni con altri etnici, tra cui i Fenici».

