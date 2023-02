Sardi di ritorno versione “Astrale” Musica a Sassari 

Un chitarrista che si occupa anche di musicoterapia, una band rock-pop, un'artista multiforme al debutto come cantautrice e la musica brasiliana di un duo sardo-siciliano. Il minimo comune denominatore sono le origini sarde. Il filo rosso che lega i quattro appuntamenti è quello del talento originale. E non potrebbe essere diversamente per una rassegna organizzata dallo storico gruppo dei Bertas insieme alla compagnia teatrale la Botte e il Cilindro e dall’associazione S’Ala.

Parte domani al teatro Astra di Sassari (ore 21) la seconda edizione di “Astrale”. Sul palco il chitarrista sassarese Gianfranco Cossu, ex Nasodoble, che proporrà l'ultimo album “Coi delfini del cielo” (2020) per la prima volta insieme a tutti i musicisti che l’hanno registrato. E sono nomi di spicco: Marcello Peghin (chitarre), Salvatore Maltana (contrabbasso), Paolo Zuddas (percussioni) e Paolo Carta Mantiglia (clarinetto basso).

Gli altri appuntamenti. Il 16 marzo spazio al rock-pop dei La Plonge, band sassarese formata da Domenico Canu (voce, chitarra, synth), Massimiliano Lai (batteria), Felice Carta (basso) per il concerto “Arrivi e ri-partenze”. La multi-artista Vanessa Bissiri va in scena il 6 aprile con “Empatica”, il suo album di debutto come cantautrice. Chiusura il 4 maggio col duo Margherita Lavosi-Cristian Ferlito, una sarda e un siciliano che esplorano la galassia musicale brasiliana.

