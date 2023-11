Sardi… di Francia 

In questa puntata, Chàrlotte, il furgoncino anni 80, porterà Floris e Nu a Villasimius, dove i due ragazzi documenteranno un’importante storia di successo. Jean Paul e Isabelle sono marito e moglie, francesi. Dopo aver girato il mondo, si sono stabiliti in Sardegna. Qui, infatti, la loro passione per la nostra terra, calda e polverosa, delle vigne di Castiadas, si è trasformata in un vino rosato d’eccellenza: il “So Chic”. Sentire due imprenditori francesi raccontare vita, morte e miracoli dei vitigni sardi è davvero un piacere. Bersi un calice del loro vino, seduti all’interno di una splendida villa sul mare, ancora di più. "Ovunque in Sardegna”, questa sera alle 21 su Videolina.

