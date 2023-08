«Sardi attenti alle sorti del cinema» 

Ci sono aspetti che quasi lo imbarazzano. «I luoghi di grandissima moda e delle ville sfarzose, dove vengono persone abbienti con yacht di lusso. Questo mi crea un po’ un complesso di inferiorità». Ma la Sardegna non è solo questo e Pupi Avati lo sa bene. Non a caso il maestro ha un legame profondo con l’Isola. «Non solo perché ammiro la sua bellezza paesaggistica, ma anche per i rapporti umani che ho coltivato negli anni, ho amici con i quali continuiamo a scriverci. La Sardegna mi sembra anche una realtà attenta alle sorti del cinema, che sono pericolanti», confida appena arrivato nel Nuorese per partecipare ad alcuni appuntamenti della “Pastorale del turismo”, in corso tra Siniscola, Lanusei e Tortolì. Proprio nel centro ogliastrino, il geniale regista-sceneggiatore-produttore bolognese (che compirà 85 anni a novembre) ha partecipato ieri all’incontro “Un desiderio chiamato certezza”. «Bella iniziativa rivolta ai giovani, finalizzata alla trasmissione di esperienza, di vita. Un po’ per far capire come si fa a vedere realizzati i propri sogni, visto che a me in parte è riuscito», dice Avati che il 29 ottobre sarà di nuovo in Sardegna, ma a Cagliari, dove gli sarà conferito il Premio speciale alla carriera, nell'ambito del Premio per cortometraggi organizzato da Spazio aperto.

Ennesimo riconoscimento da aggiungere al lungo elenco di premi: si emoziona sempre?

«Mi emozionerei per un premio alla memoria perché sarebbe un’esperienza unica».

Cosa consiglia a un giovane che le dice di voler intraprendere la carriera cinematografica?

«Di verificare se ha talento, se è predisposto perché solo quello fa la differenza. Io non avevo talento musicale, tuttavia mi ostinavo e a un certo punto mi sono dovuto arrendere. Non perdano tempo a cercare di realizzarsi in qualche ambito per il quale non hanno predisposizione. Meglio verificare prima, il talento non è un insegnamento scolastico: o c’è o non c’è».

Di recente ha messo in evidenza una situazione paradossale, sostenendo che si produce tantissimo ma le sale sono vuote.

«Sono vuote per i film italiani perché oggi i multi sala proiettano in 3,4 sale lo stesso blackbooster americano. Una volta l’esercente era un nostro complice, faceva parte della filiera del film, conosceva le fasi della produzione e ci teneva che andasse bene. Ora guardano gli incassi, magari neppure vedono i film che proiettano e privilegiano soprattutto le pellicole americane che fanno incassi mai visti, pensate a “Barbie” che sta sfracellando tutto».

Il suo ultimo film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” ruota attorno a un amore intenso e sofferto. Oggi c'è ancora spazio per storie così?

«Ormai è stata abolita la locuzione avverbiale per sempre e non la si considera più come praticabile, possibile. Una volta, magari, noi la usavamo impunemente applicandola non solo alle vicende affettive ma anche amicali, c’era l’illusione che potessero durare per sempre. Oggi ci si è privati della capacità di illuderci, al punto che io non sento quasi più nessuno definire moglie o marito la persona che sta con te, bensì compagna e compagno. Io tornai con mia moglie dopo una separazione e stiamo insieme da 59 anni, quindi è possibile. Infatti cerco di ricandidare il per sempre a ritornare nel nostro eloquio, forse perché sono anziano e voglio garantirmi qualcosa dopo».

Del film su Dante ha detto che era uno dei grandi sogni della sua vita. Ne ha altri da realizzare?

«Sto cercando di immaginarne uno altrettanto ambizioso: i progetti a lunga scadenza allungano la vita».

