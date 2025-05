SardGen e Biobanca, alleanza contro le malattie genetiche  

Un percorso solido, con circa 50 milioni di euro a disposizione, che ha sposato pubblica amministrazione, atenei, imprese e ricercatori. SardGen è un progetto di prevenzione medica e ricerca per migliorare diagnosi e cura, sviluppo di farmaci efficaci per ridurre i costi sanitari e che prevede anche la nascita della Biobanca nel Parco tecnologico di Pula di Sardegna ricerche.

Ieri la presentazione ufficiale con Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna ricerche, gli assessori regionali alla Programmazione e alla Sanità, Giuseppe Meloni e Armando Bartolazzi, Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari, Gianluca Cadeddu, program manager, e Francesco Cucca, genetista e responsabile scientifico di SardGen.

Il progetto ha unito i principali attori dell'innovazione in Sardegna, coinvolge oltre 500 operatori, 150 reclutati, e ha già sviluppato dieci brevetti. Lo slogan è “'Dalla ricerca all'impresa”. «Vogliamo estirpare malattie gravi come la Sclerosi multipla - spiega Cucca, «i progressi della ricerca contribuiranno a potenziare la medicina preventiva e a ridurre i costi sanitari. I benefici per la popolazione si tradurranno in una salute migliore con una qualità della vita superiore e un aumento dell'aspettativa di vita in salute. Prevenire apporta benefici immediati grazie a una batteria di analisi biochimiche condotte con le aziende ospedaliere universitarie di Sassari e Cagliari e l'Arnas Brotzu».

«L'Università di Sassari ha lavorato al progetto durante il lockdown», ricorda il rettore Mariotti, «siamo arrivati terzi su 128 al bando dell'Ue. È necessario investire sulla progettualità, le risorse ci sono».

Sarà la Biobanca a ospitare ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, fondati su analisi genomiche e immunologiche approfondite. «I dati genetici - sottolinea Cucca - avranno un'utilità clinica accertata e validata per la diagnosi e la prevenzione di malattie. Potranno essere messi a disposizione del sistema sanitario regionale per un utilizzo in linea con il consenso libero, specifico e informato espresso dai partecipanti al progetto. Il programma ha per bersaglio lo sviluppo di farmaci mirati ed efficaci, utili per patologie autoimmuni ed ematologiche, molto diffuse nell’Isola.

Per Carmen Atzori, SardGen è «una sinergia tra istituzioni che vale una scommessa per la Sardegna del futuro». Commenta Giuseppe Meloni, vicepresidente della Giunta: «Una giornata storica per l'Isola, ci abbiamo creduto dal primo minuto, appoggiando il progetto. Abbiamo deciso tutti di fare squadra, ponendo l’Isola al centro del mondo. La sinergia fra istituzioni è la scommessa vincente per dare gambe a questo progetto».

«Da oncologo», dice l’assessore Bartolazzi, «so che siamo davanti a un progetto internazionale sulla genetica che può cambiare la storia della medicina: nuovi marcatori genetici per la diagnostica. Investire qui significa risparmiare tanto: una cura per la talassemia può costare 1,8 milioni»".

