«SardExpo promuoverà il territorio» 

Tra qualche settimana Guspini ospiterà SardExpo, una nuova fiera pensata per contribuire alla promozione del territorio. La due giorni del 20 e 21 giugno sarà dedicata all’artigianato, alle tradizioni e ai sapori locali. Questa prima edizione nasce con la finalità di generare un impatto socioeconomico positivo e si candida ad aprire la stagione estiva guspinese: sarà una manifestazione unica nel Medio Campidano. Promossa dall’assessorato al Commercio, artigianato e sviluppo locale, “SardExpo - Fiera Turistico Artigianale”, è una manifestazione che celebra l’artigianato sardo, il commercio locale, i sapori della tradizione e la cultura popolare, presentando i caratteri di un evento fieristico multidisciplinare, con la finalità di generare un positivo impatto socio economico e di accrescere la visibilità del Comune di Guspini. La manifestazione, che si svolgerà nel cuore del paese del Linas, vede le due giornate ricche di attività per tutte le età: stand artigianali, street food, show cooking, musica dal vivo, spettacoli e animazione per bambini, oltre alla presenza di gruppi folk, sbandieratori e le tradizionali maschere sarde.

Il programma

Il programma dettagliato prevede, per giovedì 20 alle 16, l’apertura degli stand e giochi per bambini, alle 17 l’apertura dell’area Street Food. Alle 18 previsto uno show cooking con prodotti tipici locali mentre alle 19 l’inaugurazione ufficiale della fiera con autorità civili, gruppi folk, sbandieratori e tamburini. La prima giornata si chiuderà, alle 21.30, con il dj show di Sandro Murru. L’indomani, una ricca giornata con l’apertura degli stand e l’ animazione per bambini prevista per le 10 e alle 11 l’apertura dello Street Food. Nel pomeriggio, alle 17, la sfilata ed l’esibizione delle maschere tradizionali sarde. Alle 19 un live music con band acustica mentre alle 21.30 uno spettacolo comico con Carlo Frisi feat. direttamente dal Bagaglino di Roma & Cubalibre Show.

Il territorio

«SardExpo rappresenta una vetrina per l’artigianato locale e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra cultura, gusto e tradizione», dice Stefania Atzei, assessora al Commercio. L’iniziativa è aperta al pubblico e adatta a tutta la famiglia. «Un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici della Sardegna attraverso il lavoro degli artigiani, la musica, lo spettacolo e le antiche tradizioni popolari» - continua Atzei - «Sarà un’altra bella occasione per conoscere Guspini per chi verrà da fuori, per far uscire le famiglie e far lavorare tutte le attività commerciali». Ma gli appuntamenti non finiranno per Guspini: il 25 aprile la manifestazione Inistrada, ci sarà Grelmos, giovane cantante che partecipato allo scorso Sanremo Giovani.

