«SardegnaIt crescerà ma deve cambiare modello organizzativo» 

Un làscito. Un tesoretto operativo. «SardegnaIt ha bisogno di cambiare statuto per affrontare le sfide di domani». Pier Paolo Greco, classe 1959, presidente dal 2021 nella società in house della Regione che fa progettazione informatica, lo dice con la consapevolezza di chi imparato sul campo a immaginare scenari. Per dieci anni nel Cda di Liguria digitale, gemella genovese di SardegnaIt, e prima ancora la tappa in Russia dentro Spectec, multinazionale canadese dei software. «SardegnaIt ha enormi risorse, prima di tutto umane, ma viaggia a una velocità infinitamente ridotta rispetto alle proprie potenzialità. Specie adesso che la Commissione europea, con l’Intelligenza artificiale da sviluppare, è alla ricerca di nuovi interlocutori intermedi». Greco da lunedì è vicepresidente di Euritas, network europeo che raccoglie le società pubbliche operative nell’innovazione tecnologica.

Cominciamo dalla fine. Al netto dei desiderata dirigenziali del Campo largo, al momento sconosciuti, lei sta finendo il suo triennio.

«Sì, il Cda scade in questo 2024, dopo l’approvazione del bilancio».

Che triennio è stato?

«Lasciamo non solo una società in salute, ma abbiamo preparato anche le carte del nuovo cammino».

In cosa consiste?

«SardegnaIt ha bisogno di una nuova organizzazione: oggi la società può solo lavorare su commissione. Invece questi anni ci hanno insegnato che maggiori margini di manovra e l’ingresso di nuovi soci permetterebbero una crescita diversa».

La rotta come si cambia?

«Con la modifica dello Statuto e della struttura operativa».

Avete una bozza?

«È tutto pronto, crediamo molto in questo progetto».

Chi decide?

«La Giunta regionale».

Quando parla di nuovi soci intende partner pubblici o privati?

«Prima di tutto pubblici, anche se nelle società in house il 20 per cento del fatturato può essere generato da clienti privati».

Oggi SardegnaIt cosa non può fare?

«Per esempio non possiamo lavorare per il Comune di Cagliari. Né per nessun’altro ente che non sia la Giunta, da cui la società riceve gli incarichi. Serve maggiore dinamicità, introducendo la figura del direttore generale. Attualmente SardegnaIt è governata da un Cda da tre, con due consiglieri, di cui uno è anche amministratore delegato».

Per chi dovrebbe lavorare la società regionale?

«L’occasione offerta dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale è uno dei questi spazi inesplorati. Penso all’applicazione dell’Ia in sanità, settore in cui SardegnaIt eccelle per capacità progettuale informatica. La Commissione europea ci chiede di capire come gli Stati si vogliono muovere su determinati versanti e infatti è molto interessata ai Position papers, che Euritas produce. Cito a titolo esemplificativo la creazione di piattaforme mediche per arrivare a una prima diagnosi senza l’intervento di un dottore, ma solo inserendo nel sistema sintomi e quadro clinico del paziente. Soggetti intermedi come SardegnaIt possono trasferire a Bruxelles tutte le informazioni italiane relative all’applicabilità di un modello simile».

Prima di approdare in Euritas, per due anni ha fatto il vicepresidente di Assinter, l’omologa italiana. Con che risultati?

«L’adesione all’associazione è stata fondamentale per stare sul pezzo: si confrontano obiettivi, competenze e modelli di crescita».

SardegnaIt quanti dipendenti ha?

«Un centinaio».

Quanto fattura?

«Dovremmo chiudere il 2023 a tredici milioni. Negli anni, su richiesta della Giunta, abbiamo creato molti portali, dal sito web della Regione a Digital library. Ma il grosso del lavoro fatto da SardegnaIt si concentra sul Sisar, il Sistema informativo sanitario integrato. La società ha la direzione progettuale del Fascicolo elettronico di ogni paziente nonché l’anagrafe regionale, per citare i più noti».

Un errore l’avrete pur fatto.

«Molti, come è umano che sia, ma sempre in buona fede».

Il punto di debolezza di SardegnaIt?

«Il trovarsi ingessata».

Il trasferimento dei dati sulle Regionali è stato un mezzo disastro?

«Non è competenza nostra. L’imbuto che si crea nella trasmissione dei dati non è gestito da SardegnaIt ma da una società esterna».

