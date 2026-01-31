VaiOnline
TELECOMANDO
01 febbraio 2026 alle 00:59

“Sardegna Verde” 

"Silanus e l’incanto di Santa Sabina”: nel Marghine, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal cuore di un paese di 1.800 abitanti, legatissimo alle campagne (dove si allevano ovini e bovini), alla cultura e alle tradizioni popolari. Visita, a “Casa Aielli”, al museo dell’arte tessile “Il filo della memoria” e a “Sa Domo de sa poesia cantada”. Ma grande protagonista sarà il complesso di Santa Sarbana, Santa Sabina (nella foto), con la particolarità di un nuraghe e di una chiesa bizantina che si guardano. Si parlerà anche della chiesetta (e delle leggende) di San Lorenzo. Spazio ai dolci tradizionali e a un piatto tipico della cucina silanese. Focus di Coldiretti sull’emergenza della dermatite nodulare. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

