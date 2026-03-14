VaiOnline
TELECOMANDO
15 marzo 2026 alle 00:29

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Lula, la miniera del futuro”: ecco la tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dal cuore di Sos Enattos, la miniera dove sino all’inizio degli anni ‘90 si estraeva piombo e zinco e che oggi è in lizza per ospitare l’Einstein Telescope. Durante la trasmissione si parlerà dei legami di Grazia Deledda con il paese e con il santuario di San Francesco di Lula. Spazio alle produzioni agricole (ovini, bovini e api) e all’artigianato. Escursioni ai piedi del Montalbo e tra i resti della miniera di Guzzurra. In vetrina, come sempre, le bontà della tavola. Focus di Coldiretti sulla manifestazione di protesta in programma mercoledì 18 marzo a Cagliari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Il Cagliari ritrova Gaetano

l Gaggini
Il conflitto

«Operatori umanitari, nessuno è al sicuro»

Il presidente nazionale della Croce Rossa ieri a Cagliari ha incontrato Comandini 
Umberto Zedda
Regione

Il vero rimpasto dopo il referendum

A rischio il Dem Cani (Industria) e i tecnici Manca (Trasporti) e Spanedda (Enti locali) 
Roberto Murgia
Confindustria

«Per poter crescere è fondamentale la formazione»

La testimonianza di Sergio Zuncheddu, imprenditore ed editore del gruppo L’Unione Sarda 
Massimiliano Rais
Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 
Santina Ravì
Viabilità

Vittime della strada, sud dell’Isola da record

Trentacinque morti nel 2025, il bilancio è ogni anno più pesante 
Luigi Almiento
Notte di fuoco

Rogo all’aeroporto: bruciate 14 auto destinate al noleggio

Alghero, si pensa a un atto doloso: sui mezzi versato liquido infiammabile 
Caterina Fiori