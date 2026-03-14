“Lula, la miniera del futuro”: ecco la tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dal cuore di Sos Enattos, la miniera dove sino all’inizio degli anni ‘90 si estraeva piombo e zinco e che oggi è in lizza per ospitare l’Einstein Telescope. Durante la trasmissione si parlerà dei legami di Grazia Deledda con il paese e con il santuario di San Francesco di Lula. Spazio alle produzioni agricole (ovini, bovini e api) e all’artigianato. Escursioni ai piedi del Montalbo e tra i resti della miniera di Guzzurra. In vetrina, come sempre, le bontà della tavola. Focus di Coldiretti sulla manifestazione di protesta in programma mercoledì 18 marzo a Cagliari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.