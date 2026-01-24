VaiOnline
25 gennaio 2026 alle 00:22

“Sardegna Verde” 

“Oristano, passato e presente”: alle 13.30, su Videolina, la prima puntata del nuovo ciclo di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal cuore della città, salendo sulla Torre di Mariano, una delle 28 (la più importante) di una cinta muraria di circa due chilometri, andata per lo più perduta. Visita in due aziende agricole, impegnate nella produzione di ortaggi e di fiori e piante. Finestra sulla Sartiglia, aspettando la corsa alla stella il 15 e il 17 febbraio. Riso e ceci nelle ricette del giorno. Focus di Coldiretti sulle perplessità dei produttori agricoli europei sull’accordo con il Mercosur e, ancora, sullo sblocco della movimentazione dei bovini dopo la diffusione della dermatite nodulare. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gianmarco Orrù.

