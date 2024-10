“Sassari, i colori dell’autunno”: ecco la nuova tappa del viaggio di “Sardegna Verde”, alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà da Palazzo Ducale per parlare con il sindaco Giuseppe Mascia anche dalla grande vocazione agricola del territorio comunale, il più esteso della Sardegna. In due aziende di Tottubella, frazione di Sassari, spazio a produzioni agricole innovative, legate al circuito di Campagna Amica. Bontà del territorio all’home restaurant “Sterreus Mesa”. Tappa a Bancali per conoscere la storia della chiesa di San Gavino, voluta dalla comunità dei fedeli negli anni Trenta. Focus di Coldiretti sulle novità per le lingua blu, con un bilancio del forum dell’agricoltura a Villasimius. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.