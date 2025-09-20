VaiOnline
21 settembre 2025 alle 00:11

"Sardegna Verde" 

“Samugheo, un tappeto di storie”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dai resti di Castel Medusa, un’area frequentata da appassionati di arrampicata in arrivo da tutto il mondo. Si parlerà della produzione vitivinicola (e del ruolo del paese nella tutela della Doc Mandrolisai) e ancora di grano, pane e arte tessile, con la visita in un laboratorio. Nel cuore del paese, a Casa Serra, i bambini dell’associazione culturale “Mamutzones de Samugheo” esalteranno le tradizioni del carnevale. In un ristorante del paese due specialità della cucina tipica. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti. Il nuovo ciclo di Sardegna Verde, in collaborazione con Coldiretti Sardegna, ripartirà domenica prossima da Uri.

