“Gesturi, allo scoperta della Giara”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’altopiano, oasi dei cavallini, per parlare anche delle escursioni guidate, compresa un’area archeologica, da cui si gode una vista straordinaria sulla piana. In paese visita alla casa di Fra Nicola (proclamato beato dalla Chiesa nel 1999) e a Casa Marica, dove la Pro Loco metterà in vetrina, con le bontà del paese, le tradizioni popolari e le produzioni artigianali. Tappa, nella campagne di Gesturi, nella chiesa dedicata alla Madonna d’Itria, cui la comunità di fedeli è particolarmente legata. Focus di Coldiretti su siccità e burocrazia, ma anche sui ritardi nel ristoro dei danni legati alla guerra in Ucraina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.