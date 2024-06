“Sanluri: in sella alla storia”. alle 13.30, su Videolina (replica alle 20), la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì (foto) visiterà il castello medievale, l’unico abitabile in Sardegna, recuperato dalla famiglia Villa Santa e aperto al pubblico grazie a un gioco di squadra con il Comune. L’occasione per conoscere il centro storico di Sanluri e i suoi musei, ma anche la chiesa di San Lorenzo che, con la chiusura della parrocchiale per lavori, ospita la comunità dei fedeli. Focus su un’attività di equitazione, con aspetti sportivi e sociali. In un’assemblea, alle Cantine Su ‘Entu, l’annuncio di Coldiretti per la mobilitazione che partirà domani e andrà avanti per mese, toccando tutta la Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.