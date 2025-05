“Arborea, un tappeto di fragole”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da piazza Maria Ausiliatrice, il cuore della cittadina nata negli Anni Venti con le bonifiche, per parlare della storia e dell’economia del territorio. L’occasione anche per conoscere un’iniziativa culturale legata alla rassegna “Istoria”. Spazio alla produzione di fragole, con le nuove tecniche colturali che esaltano la qualità e facilitano la raccolta. Focus sulla recente Fiera dell’Agricoltura, con le voci dei protagonisti, con tanti giovani allevatori in prima fila. Coldiretti si soffermerà sulla raccolta di firme per l’indicazione dell’origine dei prodotti in etichetta. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.