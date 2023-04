“Capoterra, il futuro dal passato”: oggi alle 13.30, su Videolina, c’è Sardegna Verde. Emanuele Dessì visiterà la società agricola Antigori: tra il mare e le montagne, sta rilanciando i fasti dell’azienda fondata negli Anni Trenta da un ricco industriale del settore della gomma, Giuseppe Cardile, un modello nazionale di modernità aziendale, con quasi 1.500 dipendenti con tanto di scuola, chiesa e ospedale. Antigori è oggi un bell’esempio di multifunzionalità in agricoltura: vino, olio, mandorle, sughero, oli essenziali. Sorgeranno un giardino botanico e un bio-lago. Presto la tenuta accoglierà enoturisti ma già ospita escursionisti, anche in mountain bike. Focus di Coldiretti sul decreto del Governo che dice no ai cibi sintetici. Riprese Renzo Gualà e Lorenzo Dessì, postproduzione Beppe Passavanti.