"L’oro rosso di Villa San Pietro”: oggi alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì visiterà alcune aziende agricole del paese, impegnate soprattutto nella produzione di pomodori in serra. Nella zona, grazie a un particolare microclima, vengono coltivati anche alcuni frutti tropicali. Le bontà del territorio saranno esaltate in un agriturismo. Nel paese che aspetta il pellegrinaggio di Sant’Efisio visita anche alla chiesetta romanica di San Pietro, al parco fluviale e nei rinnovati impianti sportivi. Focus di Coldiretti sul Vinitaly e sulla possibilità che la Commissione europea “ammorbidisca” il progetto per le etichette allarmistiche sul vino. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.