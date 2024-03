“Trame di storie” per Sardegna Verde che, dopo dieci anni, torna a Mogoro per la puntata di Pasqua. Appuntamento oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20). Emanuele Dessì partirà dal nuraghe Cuccurada, che domina il Campidano di Oristano e quello di Cagliari, per poi raggiungere la chiesa parrocchiale di San Bernardino per parlare in particolare del miracolo eucaristico del 1604. Ampio spazio alle produzioni agricole del territorio ma anche all’arte della tessitura. Ricette pasquali (ravioli, agnello Igp con i cardi, pardulas) affidate alla Pro Loco. Focus di Coldiretti su una serie di bandi per le imprese agricole. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.