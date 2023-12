“Sardegna Verde” 

Il borgo minerario dell’Argentiera ospiterà oggi su Videolina (alle 13.30, replica alle 20) l’apertura del nuovo viaggio di Sardegna. L’occasione per conoscere il progetto di rigenerazione urbana voluto dall’amministrazione comunale di Sassari e portato avanti da un pool di progettisti, legati all’associazione culturale “LandWorks”. Emanuele Dessì raggiungerà, nella Nurra di Sassari, il santuario di Monti di Bidda, edificato nell’Ottocento in onore della Beata Vergine delle Grazie. Si parlerà anche di Zac, acronimo di Zona addestramento cani. Bontà della zona esaltate in un agriturismo nel territorio di La Corte. Focus di Coldiretti sul blocco della movimentazione dei bovini a causa della blue tongue e sul cibo sintetico. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.