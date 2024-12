“Sardegna Bio, l’Isola del gusto”: è il titolo della puntata di Sardegna Verde in onda oggi alle 13.30 su Videolina. Al centro del viaggio Settimo San Pietro. Emanuele Dessì partirà dalla collina che domina in paese per visitare il villaggio di “Cuccuru Nuraxi”, con al centro uno straordinario pozzo sacro. Visita anche al museo “L’Arca del Tempo” (realizzato proprio ai piedi del complesso archeologico), in centro storico e nella chiesa campestre di “San Pietro in vincoli”. Focus sull’agricoltura biologica, con testimonianze raccolte in due aziende agricole, ad Assemini e a Soleminis, e a Selargius, per parlare, alla “Coalbe”, di Agnello di Sardegna Igp Bio. Le ricette affidate al ristorante cagliaritano “Is Femminas”. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.