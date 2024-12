“Santu Lussurgiu, tradizioni e bontà”: nel Montiferru, oggi alle 13.30 su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla vecchia gualchiera di S’Au ‘e su Salighe, recuperata in chiave didattica, per poi visitare lo splendido centro storico, anche per salire sull’arca dei sapori. Grande protagonista “su casizolu”, apprezzato in tutto il mondo, affidato alle mani già esperte di un giovanissimo allevatore, Antonio Piu. Memoria storica, invece, quella di Giovanni Pintus, 91 anni, “mastru ‘e pannu” che ancora lavora il velluto. Si parlerà anche di accoglienza turistica. Focus di Coldiretti sui cambiamenti climatici e sulla burocrazia che penalizza le imprese agricole. Riprese Renzò Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.