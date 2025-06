“Arbus, dalle miniere al turismo”: su Videolina, alle 13.30, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal villaggio minerario di Ingurtosu per parlare anche dell’importanza – per il trasporto dei metalli e in agricoltura – dei carri a buoi, protagonisti del prossimo pellegrinaggio verso Sant’Antonio di Santadi. Ci sarà, in trasmissione, un angolo dedicato alla preparazione delle “traccas”. A proposito di miniere, a Pozzo Gal si parlerà del progetto “La capsula del tempo”. Visita al museo “Arti e antichi mestieri della Sardegna”, nel laboratorio di una giovane coltellinaia e in un allevamento di capre. Bontà sulla tavola di tre aziende agrituristiche, immerse in un territorio da visitare anche in bike. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.