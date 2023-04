Pasqua a Gonnosfanadiga per Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dal parco di Perd’e Pibera con i giovanissimi atleti della “Taxus Baccata” (foto) per conoscere anche l’ampia parte del Monte Linas che ricade nel territorio. Si parlerà della produzione di olive e olio e della filiera del grano, con il nuovo progetto di “Farine Fadiori”, legato a un mulino a pietra nel cuore di Gonnos circondato da un piccolo museo etnografico. Spazio all’arte religiosa e tappa d’obbligo sulla scalinata che domina il paese. Bontà della zona affidate al ristorante “L’Ulivo”. Focus di Coldiretti sull’importanza di consumare per Pasqua (e non solo) i prodotti agroalimentari del territorio. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.