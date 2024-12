“L’orto di Quartucciu”: oggi alle 13.30, su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla zona di San Pietro Paradiso, dalla tomba dei giganti di “Is Concias”, testimonianza archeologica immersa in una natura di grande fascino e suggestione. Spazio alle produzioni orticole del territorio, in particolare le patate, ma anche all’olivicoltura, in una stagione condizionata dalle scarsissime piogge. Visita all’azienda agricola multifunzionale “Abitare con il verde”, impegnata in attività di ortoterapia, dalla grande valenza anche sociale. Sarà in generale l’occasione per conoscere una cittadina di 13mila abitanti all’interno dell’area metropolitana di Cagliari. Focus di Coldiretti sulla siccità. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.