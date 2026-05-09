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VIDEOLINA
10 maggio 2026 alle 00:43

“Sardegna Verde” 

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“Ollastra, è tempo di dolcezza”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla chiesa di San Costantino, realizzata per un ex voto accanto all’area che ospita la Fiera di San Marco, grande vetrina della zootecnia della Sardegna, che quest’anno ha riscosso un grande successo. Si parlerà della produzione di dolci, di miele e soprattutto di mirto, cui il paese dedica un grande evento nella seconda domenica di agosto. Visita anche alla chiesa di San Marco e alla suggestiva cripta. Focus sull’affollata convention della Coldiretti, venerdì alla Fiera di Cagliari, con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù, contributi di Mario Tasca e Stefano Birocchi.

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