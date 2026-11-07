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Videolina, ore 13.30
08 novembre 2026 alle 00:20

“Sardegna Verde” 

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“Tertenia, il pane della festa”: in Ogliastra, oggi alle 13.30 su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla Marina di Tertenia e in particolare dalla torre di Sarrala, uno dei luoghi identitari della comunità, al centro di un importante intervento di recupero. Si parlerà di tradizioni popolari, visitando anche il Museo del Costume. Spazio all’artista orgoglio del paese, Albino Manca. In primo piano le attività produttive: gli allevamenti (ovini, bovini e asini) e le produzioni di olio e di vino. Visita a un birrificio agricolo. Le bontà del territorio saranno esaltate in un’azienda agrituristica. Focus di Coldiretti sul momento difficile per il prezzo del latte. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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