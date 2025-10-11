VaiOnline
telecomando
12 ottobre 2025 alle 00:25

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Arborea, laguna blu”: ecco il nuovo viaggio di Sardegna Verde, alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà, in barca, dallo stagno di Corru Mannu, uno degli spechi acquei gestiti dall’azienda “Nieddittas”, impegnata nella produzione di cozze e di altri prodotti ittici. L’occasione per conoscere i progetti per la valorizzazione dell’ambiente. A seguire, tappa a S’Ena Arrubia, dove opera la cooperativa Sant’Andrea, impegnata in questo periodo – dopo i muggini per la produzione di bottarga – nella pesca delle orate. Attenzione anche al granchio blu, che ha ormai infestato le lagune. Focus di Coldiretti sugli interventi del Consorzio di bonifica dell’Oristanese per rimuovere i detriti che hanno soffocato gli stagni. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu