“Arborea, laguna blu”: ecco il nuovo viaggio di Sardegna Verde, alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà, in barca, dallo stagno di Corru Mannu, uno degli spechi acquei gestiti dall’azienda “Nieddittas”, impegnata nella produzione di cozze e di altri prodotti ittici. L’occasione per conoscere i progetti per la valorizzazione dell’ambiente. A seguire, tappa a S’Ena Arrubia, dove opera la cooperativa Sant’Andrea, impegnata in questo periodo – dopo i muggini per la produzione di bottarga – nella pesca delle orate. Attenzione anche al granchio blu, che ha ormai infestato le lagune. Focus di Coldiretti sugli interventi del Consorzio di bonifica dell’Oristanese per rimuovere i detriti che hanno soffocato gli stagni. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.