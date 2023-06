“Marrubiu, i colori dell’estate”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio domenicale di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dai campi per parlare di angurie e fragole, per poi raggiungere un maneggio, punto di riferimento per tanti giovani. Tappa ai piedi del Monte Arci al parco di Zuradili, nella vecchia cava di “Funtana Figu” e nella stazione dell’ossidiana. Si parlerà anche delle terme romane di “Is Bangius” e della “carbonaia didattica”. Le bontà del territorio saranno valorizzate dalla Pro Loco e da un agriturismo nelle campagne del paese. Focus di Coldiretti sui cambiamenti climatici, che sempre più condizionano le produzioni agricole. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.