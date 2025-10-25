VaiOnline
“Sardegna Verde” 

“Sardegna Verde” torna nel Meilogu e per la prima volta a Cheremule per una puntata dal titolo “Quattro passi nella storia”, in onda alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dalla necropoli di Museddu, inserita tra le domus de janas dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Sarà l’occasione per conoscere un paese che ha meno di 400 abitanti, a partire dalle due chiese nel centro abitato (la parrocchiale di San Gabriele arcangelo e Santa Croce) e dai suoi murales, realizzati dall’artista Pina Monne, ispiratasi a scene di vita della comunità. Focus di Coldiretti sulla crisi idrica nel Nordest dell’Isola e sui nuovi progetti per rilanciare le produzioni di grano. Bontà della zona esaltate nella cucina di una locanda del paese. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

