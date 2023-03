“Villaputzu, destinazione Flumendosa”: nel Sarrabus, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla foce del secondo fiume della Sardegna a bordo di una tradizionale imbarcazione della Cooperativa Pescatori Quirra, per poi conoscere, lungo il fiume, anche gli scavi per riportare in luce il porto punico romano e la città di Sarcapos. Il pescato fresco sarà valorizzato nelle cucine dell’Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Dessì”. Spazio anche alle produzioni agrumicole del territorio. Focus sul convegno promosso a Cagliari per i cento anni di Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche italiane. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.