“Alghero, in vino veritas”: nella Riviera del Corallo, oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20), la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal Bastioni con il nuovo sindaco Raimondo Cacciotto, per poi soffermarsi sul “Concours Mondial de Bruxelles”, prestigiosa rassegna enologia ospitata per la prima volta in Sardegna. Si parlerà di vino anche a “Lo Quarter”, nel cuore della città, punto di riferimento della rassegna “Alghero Wine Week” e nello scenario della cantina “Sella & Mosca”, dove i vini sardi saranno abbinati alle bontà del territorio. Si parlerà anche di spiagge e di corallo, con una visita al museo. Focus di Coldiretti sulla mobilitazione in corso in tutta la Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.