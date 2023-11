“Narbolia, una spremuta di olive”: alle 13.30, su Videolina (replica alle 20), il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal belvedere nella pineta di Is Arenas, con una vista straordinaria sul golfo, per poi approfondire la realtà olivicola (al centro anche del focus di Coldiretti), con la visita a un’azienda in piena raccolta e a un frantoio. Spazio alle testimonianze dell’arte religiosa (con la chiesa di San Pietro e la parrocchiale di Santa Reparata), ma anche all’archeologia, con tappe tra le domus de janas e a “Sa Murallia”, testimonianza della civiltà nuragica e punico-cartaginese. Si parlerà anche della figura di “S’Aremita”. A “Casa Tola”, in paese, la Pro Loco esalterà le bontà del paese. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.