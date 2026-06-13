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14 giugno 2026 alle 00:31

“Sardegna Verde” 

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“Brindisi da Cabras”: nel Sinis, oggi alle 13.30, su Videolina, l’ultima tappa estiva del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’ittiturismo del Consorzio Pontis per apprezzare le ricette della tradizione, ma anche per visitare il Museo della pesca. Spazio alla Corsa degli Scalzi in onore di San Salvatore e visita, nell’omonimo villaggio, alla chiesa e all’ipogeo, datato quarto secolo dopo Cristo. Tappa al Museo civico Giovanni Marongiu, dove da alcune settimane sono stati riuniti tutti i Giganti di Mont’e Prama. Spazio alle produzioni ortofrutticole e alla risicoltura, con un focus di Coldiretti sull’introduzione dei droni per la semina del riso. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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