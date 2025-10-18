VaiOnline
19 ottobre 2025 alle 00:29

“Sardegna Verde” 

“Perdaxius, il sapore dei campi”: oggi alle 13.30, su Videolina, “Sardegna Verde” andrà in onda dal Basso Sulcis e in particolare, per la prima volta, da Perdaxius. Emanuele Dessì (foto) e i suoi ospiti si soffermeranno sulle produzioni agricole del paese, in particolare olio, vino e mandorle. Si parlerà anche di allevamento di suini di razza sarda. In vetrina il nuraghe Camboni, il parco di comunale di Bacca Marronis, la chiesetta romanica di San Giacomo e il parco di San Leonardo, dove opera un ristorante che esalterà le bontà del paese. Focus di Coldiretti sul recente Forum dell’Agricoltura a Villasimius e sulle risorse idriche. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

