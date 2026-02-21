Il viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina, porterà a Santadi. Emanuele Dessì partirà dalla grotta di “Is Zuddas”, andando indietro nel tempo sino a 530 milioni di anni. In paese, visita alla chiesa di San Nicolò e al Museo civico archeologico, che custodisce reperti di varie aree del Sulcis. Tappa nell’area naturalistica di Pantaleo, anche per parlare delle opere necessarie per arginare la forza dell’acqua. In vetrina le eccellenze dell’agroalimentare: olio, vino e formaggi, con testimonianze da due frantoi, dalla Cantina Santadi e dalla Latteria sociale. Bontà della tavola all’agriturismo “La Grotta del Tesoro”. Focus di Coldiretti su lingua blu, fauna selvatica e danni da maltempo. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.