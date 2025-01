Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde in Goceano e in particolare a Bultei. Emanuele Dessì partirà da quota mille metri, nel parco di Sa Fraigada, nella foresta demaniale di Fiorentini, lungo i sentieri di Su Tassu. Sarà un viaggio suggestivo, dal nuraghe di Tilàriga alla chiesa romanica di San Saturnino, passando per le vasche termali a cielo aperto. Spazio alle produzioni agricole e alle tradizioni popolari, esaltate dai giovani del gruppo folk del paese. Bontà del territorio nella cucina di “Casa Betania” e nella sede della Pro Loco. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.