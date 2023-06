“Mandas, in alto i calici”: in Trexenta, oggi alle 13.30 su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dall’agriturismo “Le Vigne Ducali” per poi visitare alcuni beni identitari nel cuore del paese, come il Montegranatico, il museo etnografico “Is Lollas de is aiaius” e il nuovo museo archeologico. Mandas sta offrendo sempre maggiori occasioni di visita per i turisti e, non a caso, cresce l’offerta legata all’ospitalità. Tra gli esempi, la “Antica locanda Lunetta” e la “Locanda Lawrence” di prossima apertura: sarà l’unica struttura ricettiva, in Sardegna, all’interno di una stazione ferroviaria. Focus di Coldiretti sui progetti di rilancio della cerealicoltura. Si parlerà anche di vino. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.