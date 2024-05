“Bonnanaro, la via delle ciliegie”: nel Meilogu la tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde su Videolina (ore 13.30, replica alle 20). Emanuele Dessì, che visiterà anche il centro equestre “Sardo Cheyenne” (nella foto), si soffermerà soprattutto sulla produzione di ciliegie, protagoniste della sagra in programma sabato prossimo. Sarà l’occasione per visitare alcuni scorci del paese, come Palazzo Passino e le chiese di Santa Croce e di Santa Maria Is Calas, prima di raggiungere, in collina, il santuario di Nostra Signora di Monte Arana, dove saranno in vetrina anche le bontà del paese. Per quanto riguarda l’agricoltura, non solo ciliegie, anche vino e olio. Focus di Coldiretti sulla prossima edizione del concorso Oscar Green. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.