“Villanova Tulo, un fiume di storie”: ecco il nuovo viaggio, su Videolina alle 13.30, di Sardegna Verde. Si partirà dal Flumendosa, all’altezza della confluenza con il rio Pantaleo: la bellezza dei luoghi ma anche il turismo attivo, a partire dalle canoe e dai kayak. Spazio anche alla storia del paese, con una visita al nuraghe Adoni (nella foto) e in una struttura comunale che ospita alcuni scheletri ritrovati nella grotta di Frommosa, risalenti all’età del rame. Chiusura a San Sebastiano, con una splendida vista sul lago. Spazio alla cucina e ai dolci. Focus di Coldiretti sul nuovo allarme per le cavallette e sulle novità per l’eradicazione della peste suina africana. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.