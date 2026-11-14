“Usellus coltiva la storia”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla sughera monumentale di “Su Pitixi”, per poi visitare il Mag, il Museo naturalistico Arci Grighine, gestito dall’Agenzia regionale Forestas. Spazio alla storia della vecchia colonia romana “Julia Augusta Uselis” e alle testimonianze dell’arte religiosa, come la chiesa di Santa Reparata, in realtà dedicata San Gabriele arcangelo. Visita in un allevamento di bovini, in una cantina e in un laboratorio di ceramica. In un agriturismo nelle campagne del paese i piatti della tradizione. Focus di Coldiretti sulla dermatite nodulare bovina. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.
Videolina. ore 13.30