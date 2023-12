“Una Campagna per Amica”: Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina (replica alle 20), avrà come sfondo il mercato di Coldiretti di Cagliari, sotto la basilica di Bonaria. Si parlerà delle produzioni di stagione, come il carciofo spinoso. Emanuele Dessì cercherà di trovare anche qualche idea regalo in vista del Natale. Ampio spazio al tema attualissimo delle cosiddette carni artificiali, con gli interventi di Giuseppe Pulina dell’Università di Sassari e del direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. La carne avrà ampio spazio nel menù della puntata, con le ricette preparate dal ristorante cagliaritano “La Lira”, che abbinerà anche un primo ai carciofi. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.