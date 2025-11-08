VaiOnline
“Sardegna Verde” 

“Gonnostramatza, storie di campagna”: alle 13.30, su Videolina, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal museo multimediale “Turcus e Morus”, dedicato alle invasioni piratesche in Sardegna, per poi visitare la vicina chiesa di San Michele (che ospita un retablo del Cinquecento realizzato da Lorenzo Cavaro) e, a seguire, quella campestre di San Paolo, molto legata alla storia e alla fede del paese. Spazio al ricambio generazionale in agricoltura e alle “Fattorie Cuscusa”, che producono, tra gli altri, i “vini vulcanici”. Un angolo sarà dedicato ai dolci, con “su gatou”, cui il paese dedica una sagra il 1° maggio. Focus di Coldiretti sul concorso Oscar Green e sulla difficile convivenza con la fauna selvatica. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

